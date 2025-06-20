Путин высказался о внедрении цифрового рубля

Газета.Ru

Использование цифрового рубля нужно сделать массовым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин высказался о внедрении цифрового рубля
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«В России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года. <...> Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков», — сказал глава государства.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В 2025 году планируется внедрить ограниченное использование цифрового рубля для типовых операций – таких, как выплаты поставщикам по госконтрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям. В 2026 году правительство собирается снять ограничения на виды расходов, включая потенциальные выплаты бюджетникам, а затем начать использование цифрового рубля для выплат физлицам при условии технической готовности.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем.