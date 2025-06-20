Путин рассказал о снижении безработицы до исторического минимума

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В России уровень безработицы снизился до исторического минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин рассказал о снижении безработицы до исторического минимума
© РИА Новости

Он также отметил, что за последние четыре года количество занятых в Российской Федерации увеличилось на 2 млн 400 тысяч человек.

«Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3%», — сказал глава государства.

До этого вице-президент «Опоры России», глава комитета по производительности труда Дмитрий Пищальников сообщил, что безработица в РФ в 2025 году останется на историческом минимуме в 2,3% или будет даже ниже. По его словам, снижение темпов роста экономики и ужесточение миграционной политики влияют друг на друга, нивелируя эффект от каждого в отдельности, поэтому безработица в текущем году останется на стабильно низком уровне.

По данным Росстата, в 2024 году уровень безработицы в России достиг исторического минимума, снизившись до 2,3%. Это снижение обусловлено увеличением занятости в различных секторах экономики, включая оборонную промышленность, что привело к дефициту рабочей силы в некоторых отраслях.