Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей на 2025 год переход экономики РФ к сбалансированному росту с умеренной инфляцией и низкой безработицей. Об этом он заявил во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

Путин отметил, что сегодня Россия занимает четвертое место по объему ВВП в мире и первое в Европе. Он назвал это «очень знаковым показателем».

«Но, конечно, мало достичь этой позиции — важно постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик, создавать комфортные условия, чтобы бизнес и отечественный, и из дружественных стран вкладывал ресурсы, модернизировал и расширял производства именно в России. Наша важнейшая задача текущего года — обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы», — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что показатели годовой инфляции в стране уже снизились до показателей менее 10% (9,6% по состоянию на 16 июля). По его словам, главную роль в этом сыграли активная работа правительства по развитию экономики предложения и действия Банка России.