Курс доллара падает, российская нефть еще прибавила в цене

Торги 20 июня на российских фондовых площадках начались в красной зоне.

К 12:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,33%, до 2774,56 пункта, РТС снизился на 0,34%, до 1113,61, а индекс голубых фишек потерял 0,31%.

«Пара USD/RUB на внебиржевых торгах снижается на 0,18%, до 78,23, пара EUR/RUB поднимается на 0,31%, до 90,36. Пара CNY/RUB на Мосбирже растет на 0,58%, до 10,9. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаню к рублю на завершение текущей сессии: 78–80, 90–92 и 10,5–11,5 соответственно», - сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Рынок нефти: нужна ли цена отсечения?

Нефть марки Brent корректируется на 2,14%, до $77,16 за баррель, а Urals дорожает на 4,13%, до $74,89, торгуюсь к эталонному сорту с дисконтом всего 2,94%, который сократился почти на 4%.

«В кабмине обсуждают возможность корректировки так называемой цены отсечения в $60 за баррель нефти, заложенной в бюджетном правиле. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что такой уровень может оказаться слишком оптимистичным и предложил изучить вопрос её планового снижения. Ранее о необходимости “донастройки бюджетного правила” также высказывались и некоторые экономисты, которые предлагали ориентироваться на $50 за баррель и подчеркивали важность структурной стабилизации финансов. Корректировка цены отсечения нужна для защиты бюджета на случай экстремальных сценариев. В текущей модели, когда Urals торгуется ниже $60, федерация вынуждена покрывать дефицит за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, в 2025 году уже заложено расходование около 447 млрд руб. из ФНБ. При этом средняя цена Urals в начале года колебалась на уровне $55–58 за баррель, что ниже расчётной отсечки. Такая ситуация приводит к ускоренному расходу резервов и росту риск-факторов, включая возможное увеличение государственного долга и ограничение социальных программ», - пояснил эксперт.

Однако в текущих условиях, когда геополитические события на Ближнем Востоке способны удерживать нефть на высоких уровнях долгое время, корректировка цены отсечения может и не понадобиться, полагает аналитик. «Brent уже приближается к отметке в $80 за баррель, а Urals торгуется рядом с $75, но самое главное, что она и уже 2,5 недели превышает $60, при том, что ниже этой отметки в текущем году торговалась лишь 7,5 недель, снижаясь только на $5-7 за баррель, а сейчас выше цены отсечения сразу на $15», - резюмировал он.

Напомним, Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 20 июня.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 23 копейки, составив 78,4839 руб. Курс евро опустился на 47 коп. до 89,8380 руб.

Китайский юань снизился на 1 коп. до 10,8605 руб.