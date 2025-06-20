Новак призвал стимулировать экономику путем снижения ключевой ставки

Экономика страны перешла в стадию, когда надо снижать ключевую ставку. Об этом заявил на сессии ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.

"Большая совокупная работа, она привела сегодня уже к тому, что, мне кажется, мы как раз находимся в том переходном периоде, когда нужно уже стимулировать, скажем так, экономику путем снижения ключевой ставки", - сказал он.

Новак отметил, что правительственная подкомиссия по оказанию мер поддержки и обеспечению устойчивости отдельных отраслей экономики мониторит более 2,5 тысяч системообразующих предприятий в стране.

"По два раза уже посмотрели на подкомиссии все отрасли. Более 60 решений было принято о мерах поддержки. Они разные, они регуляторного характера, и где-то поддержать спрос, где-то поддержать реструктуризацию кредитов, чтобы предприятие этот период пережило. И здесь мы тоже благодарны Центральному банку, который в этих условиях помогает, в том числе предприятиям при необходимости реструктурировать долги", - добавил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.