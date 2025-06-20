В России бизнес сталкивается с трудностями из-за высокой ключевой ставки

Бизнес столкнулся с рядом сложностей из-за высокой ключевой ставки. Об этом заявил президент общественной организации МСП «Опора России» Александр Калинин на ПМЭФ, передает Telegram-канал «Абзац».

Как уточнил Калинин, «сигналы негативные идут». По его словам, «Опора России» вместе с Промсвязьбанком ежемесячно проводит мониторинг настроений малого бизнеса. По итогам апрельского мониторинга 48% респондентов заявили о сокращении выручки, отметил президент общественной организации.

«35% заявили, что они вообще не хотят кредитоваться по таким ставкам, у них никакого интереса нет, это прямой путь к разорению. Половина, кто хотел бы взять кредит, им банки отказывают, потому что видят: их модель не позволит обслуживать такие ставки по 25% годовых. По данным банков, каждый пятый кредит уже испытывает проблемы с обслуживанием», — подчеркнул Калинин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Правительство РФ продолжит поддержку малого и среднего бизнеса, видя в нем один из главных драйверов экономики России. Он поддержал предпринимателей в их желании сохранить меры государственной помощи и попросил уточнить программу строительства промышленных парков.