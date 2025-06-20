В ЦБ заявили, что будут бороться с инфляцией с учетом интересов общества
Перед Центробанком нет задачи подавить инфляцию, не считаясь с интересами населения, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
«Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества», — цитирует его ТАСС.
По словам Гангана, в ЦБ уверены, что смогут снизить инфляцию и обеспечить при этом плавный переход экономики на траекторию сбалансированного роста.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал ситуацию в экономике России «идеальным штормом».
Также глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции.