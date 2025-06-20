Названа сумма трат Израиля на войну с Ираном

Израиль ежедневно выделяет значительные средства на ведение боевых действий в Иране. В случае продолжительного конфликта сумма затрат может составить около 12 миллиардов долларов за месяц. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

По словам анонимных специалистов, стоимость систем противоракетной обороны может достигать 200 миллионов долларов в день. Кроме того, восстановление инфраструктуры после атак Ирана может потребовать не менее 400 миллионов долларов. Эти расходы могут негативно сказаться на способности Израиля вести длительную войну с Ираном, говорится в материале.

Подчеркивается, что на конфликт Израиля с Ираном уходят сотни миллионов долларов в день. Эксперт израильского института исследования национальной безопасности Йегошуа Калински отметил, что стоимость активации израильской системы противовоздушной обороны «Праща Давида» в каждом случае составляет примерно 700 миллионов долларов. Применение другой системы ПВО «Стрела 3» обходится примерно в четыре миллиона за уничтожение одной ракеты.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, связанную с его ядерной программой. В ответ Тегеран провел операцию «Истинное обещание 3». Стороны продолжают наносить взаимные удары.