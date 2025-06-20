Глава РСПП рассказал, когда бизнес РФ сможет конкурировать с Западом

Для того чтобы российский бизнес мог на равных конкурировать с западными компаниями в случае их возвращения, ему потребуется не более трех лет. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин, передает «РИА Новости: экономика».

В то же время, по словам Шохина, необходимо учитывать конкуренцию с компаниями из дружественных государств. С ними следует выстраивать партнерские отношения, но при этом не забывать о защите интересов отечественного бизнеса, подчеркнул он.

«Многие российские компании видят если не угрозу, то вызов со стороны китайских поставщиков, технологических компаний», - отметил Шохин.

Ранее редседатель Торгово-промышленной палаты Бахрейна Самир Абдулла Насс сообщил о готовности страны оказать российскому бизнесу помощь в выходе на ближневосточный рынок. Соответствующее заявление он сделал на ПМЭФ-2025. В частности, по словам Насса, перспективными направлениями сотрудничества являются обеспечение продовольственной безопасности, развитие информационных и финансовых технологий, банковского дела и фармацевтической отрасли.