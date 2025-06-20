Стали известны условия отмены льгот на ввоз импортного картофеля в РФ

Льготы для ввоза импортного картофеля отменят в случае хорошего урожая.

Об этом в комментарии газете «Известия» на ПМЭФ заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Цены на овощную продукцию в значительной степени зависят от сезона и объема производства в том или ином году», — заявила она.

По словам министра, в 2023 году в России был рекордный сбор картофеля, который привел к обрушению цен на рынке. Лут отметила, что в прошлом году урожай был неплохим и никакого дефицита не наблюдалось, однако цены на продукт «догнали уровень накопленной инфляции за 10 лет».

Она добавила, что решающую роль в данном процессе сыграл излишний ажиотаж вокруг темы. Министр подчеркнула, что при хорошем урожае в текущем году будет рассмотрен вопрос о приостановке льгот на ввоз иностранной продукции для поддержки отечественных производителей.

До этого глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский говорил, что цены на картофель в России начнут снижаться в летний сезон. Он ожидает поступления на рынок нового урожая картошки, который должен заменить импортную продукцию.