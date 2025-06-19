Греф допустил снижение ключевой ставки до 15-16% в конце года

Ключевая ставка ЦБ может в конце года снизиться примерно до 15-16%, допустил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

"На наш взгляд, снижение [ставки] будет. Вопрос - по какой траектории. Мы видели бы траекторию, опять-таки в зависимости от того, как будут проявляться проинфляционные факторы, примерно 15-16% в конце года. Пока то, как видит ЦБ, - это значительно более консервативно", - сказал он.

Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20% после длительного периода ее сохранения на уровне 21% годовых.