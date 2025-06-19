Минфин не планирует менять минимальные розничные цены на алкоголь

Минфин РФ не планирует в ближайшее время менять минимальные розничные цены на алкоголь. Если будет обсуждение, то только на следующий год, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.

"Повысили только. В ближайшее время нет таких планов. Если это будет обсуждаться - вопрос только на следующий год", - сказал Сазанов.

Минимальная розничная цена на алкогольную продукцию в России выросла с 1 января 2025 года. Минимальная цена за 0,5 л водки выросла до 349 руб., коньяка - до 651 руб., за бренди - до 472 руб.

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