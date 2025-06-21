«Газпромнефть-СМ» и «РОЛЬФ» заключили стратегическое соглашение на ПМЭФ

Один из крупнейших производителей моторных масел «Газпромнефть – смазочные материалы» и один из лидеров авторитейла «РОЛЬФ» заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Компании будут развивать совместную сеть станций технического обслуживания (СТО).

В Омске расположено самое большое предприятие оператора бизнеса масел «Газпром нефти» – Омский завод смазочных материалов. Поэтому основу поставок масел для новой сети станций СТО составит продукция нашего региона.

Соглашение на ПМЭФ подписано генеральными директорами компаний.

«Газпромнефть – смазочные материалы» более 10 лет развивает сеть станций технического обслуживания G-Energy Service. В настоящее время насчитается более 200 станций по всей России, а их услугами ежегодно пользуются свыше 500 тысяч клиентов. Партнерство с «РОЛЬФ» позволит увеличить географию сети и обеспечить российских автолюбителей качественным сервисом и высокотехнологичными маслами», – рассказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

«Мы рады сотрудничать с одним из лидеров рынка смазочных материалов – компанией «Газпромнефть-СМ». Это стратегическое партнерство, в основе которого – общее понимание качества, устойчивости и технологического развития», – подчеркнула генеральный директор компании «РОЛЬФ» Светлана Виноградова.

Новые сервисные станции будут открыты сразу в нескольких регионах России.