Россия и Турция обсудили создание газового хаба

Вице-премьер России Александр Новак и глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на площадке Петербургского международного экономического форума обсудили создание газового хаба и условия поставок ресурсов из РФ в Турцию, сообщает кабмин РФ по итогам встречи.

"Стороны обсудили сотрудничество в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической и атомной отраслях. Речь шла о создании газового хаба, условиях поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок, строительстве АЭС "Аккую", - говорится в сообщении.

"На фоне турбулентной ситуации в регионе и в мире в целом взаимодействие в энергетической отрасли приобретает особое значение. Локомотивом экономики Турции является промышленность, которая не может развиваться без стабильных поставок энергоресурсов, производства электроэнергии. Россия была и остается надежным поставщиком газа, нефти и других природных ископаемых на турецкий рынок", - сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении.