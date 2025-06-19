Бахрейн заинтересован в заключении с Россией налогового соглашения

Азербайджан проявляет интерес к актуализации налогового соглашения с Россией, Бахрейн - к заключению нового. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов на ПМЭФ.

© unsplash

"Мы со своей стороны как Минфин не планируем в ближайшее время как-то изменять какие-либо соглашения. <…> либо это будет запрос от нашего бизнеса, либо это будет запрос от других стран, которые захотят вступить с нами в переговоры по изменению или по заключению новых соглашений. Сейчас у нас есть такого рода интерес со стороны Азербайджана, у нас есть такого рода интерес со стороны Бахрейна. Будем общаться с коллегами, и если найдем взаимовыгодные взаимоприемлемые условия, то будем двигаться", - сказал Сазанов.