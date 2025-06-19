В Думе рассказали о последствиях войны на Ближнем Востоке для РФ

Член комитета Госдумы по бюджету Сергей Чижов заявил, что конфликт Израиля и Ирана не выгоден для российской экономики, так как он может ударить по ценам на нефть. Об этом депутат рассказал NEWS.ru.

В четверг, 19 июня, биржевая стоимость нефти марки Brent выросла до 76,91 доллара за баррель. «Интерфакс» сообщил, что нефть продолжает дорожать на фоне неопределенности вокруг конфликта Ирана и Израиля - пока неизвестно, примут ли США участие в боевых действиях.

Напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. Инвесторы считают, что конфликт Ирана и Израиля может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Чижов считает, что рост цен на нефть может оказаться временным явлением. По его мнению, если конфликт затянется, это приведет к падению мировой экономики и спроса на нефть.

«В итоге наш бюджет выиграет на первом этапе, но рискует потом потерять еще больше», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что под угрозой также оказались развивающиеся торговые связи России и Ирана. По его словам, Москву волнует и судьба жителей Ирана, и экономическое сотрудничество с Тегераном.