Путин назвал главного гостя ПМЭФ-2025

Президент Индонезии Прабово Субианто станет главным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Путин также выразил уверенность, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС.

О том, что лидер Индонезии примет участие в ПМЭФ-2025 стало известно еще в марте.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, 19 июня Прабово Субианто встретиться с Путиным, ожидаются «полномасштабные переговоры». Ушаков отметил, что лидеры начнут переговоры в узком формате, а затем к ним присоединятся делегации.