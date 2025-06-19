Россия сократила вложения в гособлигации США

Российский портфель американских гособлигаций за апрель уменьшился на $4 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Теперь этот портфель состоит из $27 млн в долгосрочных бумагах и четырех миллионов — в краткосрочных, итого: $31 млн. В марте объем вложений составлял $35 млн.

Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония — ее вложения за месяц выросли с $1,131 трлн до $1,135 трлн.

Незадолго до этого министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос заявил, что российский Минфин пока не планирует выпускать облигации в юанях.

В свою очередь издание The Financial Times отмечало, что инвестиционные фонды и брокеры на Западе опять приобретают активы РФ в надежде на скорое ослабление режима антироссийских санкций. По словам инвесторов и трейдеров, брокеры и инвестфонды изучают, как торговать активами РФ, которых в западных странах избегали.