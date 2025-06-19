Одна страна ЕС может заблокировать рост военных расходов НАТО

Испания — одна из стран, входящих в состав Североатлантического альянса, которая может помешать достижению цели НАТО по увеличению военных расходов до 5% от ВВП. Об этом сообщила газета El Pais.

Авторы считают, что встреча лидеров стран НАТО, которая пройдет 24–25 июня, имеет ключевое значение со времен окончания холодной войны. Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте обратился к союзникам с призывом увеличить расходы на безопасность и оборону до 5% от ВВП. Для Испании это означает увеличение расходов на 80 миллиардов евро в год.

Издание со ссылкой на правительственные источники отмечает, что есть страны, которые способны заблокировать это соглашение, требующее единогласного одобрения.

В статье говорится, что Европа, возможно, когда-нибудь достигнет уровня в 5% от ВВП. Однако Мадрид считает, что ставить такую цель пока рано. Испания не поддерживает эту идею, и есть другие страны, которые также не согласны, приводит издание слова своих источников.

В апреле глава правительства Королевства Педро Санчес объявил о том, что власти одобрили стратегию, которая предусматривает увеличение расходов на оборону и безопасность до 2% от ВВП уже в 2025 году.