Одна страна ЕС может заблокировать рост военных расходов НАТО

Лера Букина

Испания — одна из стран, входящих в состав Североатлантического альянса, которая может помешать достижению цели НАТО по увеличению военных расходов до 5% от ВВП. Об этом сообщила газета El Pais.

Одна страна ЕС может заблокировать рост военных расходов НАТО
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Авторы считают, что встреча лидеров стран НАТО, которая пройдет 24–25 июня, имеет ключевое значение со времен окончания холодной войны. Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте обратился к союзникам с призывом увеличить расходы на безопасность и оборону до 5% от ВВП. Для Испании это означает увеличение расходов на 80 миллиардов евро в год.

Издание со ссылкой на правительственные источники отмечает, что есть страны, которые способны заблокировать это соглашение, требующее единогласного одобрения.

В статье говорится, что Европа, возможно, когда-нибудь достигнет уровня в 5% от ВВП. Однако Мадрид считает, что ставить такую цель пока рано. Испания не поддерживает эту идею, и есть другие страны, которые также не согласны, приводит издание слова своих источников.

В апреле глава правительства Королевства Педро Санчес объявил о том, что власти одобрили стратегию, которая предусматривает увеличение расходов на оборону и безопасность до 2% от ВВП уже в 2025 году.