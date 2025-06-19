Экономист оценила прогноз о возможном дефиците мяса в России

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова в разговоре с Рамблером прокомментировала заявление руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина о возможном дефиците мяса в России и рассказала, какие меры помогут его избежать.

Ранее Юшин в интервью порталу News.ru предупредил, что в России из-за заморозки новых проектов и отсутствия льготных кредитов для мясного скотоводства через пять лет может наступить дефицит мяса. Его заявление было сделано на фоне слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что если не исправить ситуацию с падежом скота, то стране грозит голод.

Прогрессирующее сокращение поголовья крупного рогатого скота (КРС) – это проблема, связанная с развитием отрасли в целом. Основная причина — низкая или отрицательная рентабельность выращивания крупного рогатого скота и производства говядины. Это вызвано рядом факторов. Во-первых, низкими ценами на говядину. По данным экспертов, цены на живой КРС и говядину в убойном весе в России - самые низкие. Разница с ценами в других странах, по некоторым оценкам, достигает 30-50%. Вместе с тем напомню, что говядина (кроме бескостного мяса) относится к социально значимым продовольственным товарам первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. Соответственно, потребительские цены на эту продукцию находятся под пристальным вниманием ФАС. Кроме того, низкая рентабельность выращивания крупного рогатого скота и производства говядины связана с высокой себестоимостью (растущие затраты на корма, ветпрепараты, оплату услуг ЖКХ, закупку и ремонт оборудования и пр.). Также на ситуацию оказывает влияние высокая стоимость транспортировки КРС и наличие большого числа перекупщиков, что часто приводит к нездоровой конкуренции. Низкая рентабельность обусловливает долгую окупаемость любых проектов и, соответственно, снижает инвестиционную привлекательность отрасли. Мария Долгова Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова

Импорт мяса в Россию с 2010 года сократился в три раза, отметила Долгова. Вместе с тем она указала, что настоящее время Россия входит в число стран с потенциально высоким объемом производства говядины.

«Только в нашей стране и в Казахстане есть свободные пастбища для экстенсивного скотоводства», - сказала она.

На фоне заявлений о возможном дефиците мяса экономист подчеркнула важность развития скотоводческой отрасли и повышения ее инвестиционной привлекательности.

«Для этого необходимо предпринять рад шагов. Основное – это создание и развитие биржевой торговли КРС. Данная система сможет обеспечить прозрачность сделок и ценообразования. Кроме того, усиление специализации бизнеса может способствовать сокращению сроков окупаемости. Также важно помнить об эффективном использовании земель», - отметила экономист.

Ранее эксперты спрогнозировали рост производства и потребления рыбы в России.