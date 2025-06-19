Стало известно, когда у России будут все виды технологий

Российский министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что из-за санкций РФ осваивает новые подходы и к 2027 году будет обладать всеми видами технологий. Об этом сообщают «Известия».

Министр высказался об энергетике и технологиях в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Цивилев отметил, что дешевая и доступная энергетика позволяет странам кардинально менять всю промышленность и является «базой для любого развития».

Министр указал на быстрое развитие искусственного интеллекта и подчеркнул, что для работы ИИ требуется огромное количество энергии. Он добавил, что энергетика мира будущего должна быть основана на справедливости. В противном случае разрыв между богатыми и бедными странами будет расти.

«Мы по их [западных стран - прим.ред.] логике должны были умереть [из-за санкций]. Но мы это использовали как огромную возможность создать свои собственные технологии», - подчеркнул Цивилев.

Он добавил, что россияне верят в справедливость и хотят жить в мире, но некоторые страны ошибочно принимают это за слабость. По словам Цивилева, РФ выступает за то, чтобы дружественные страны развивались вместе с ней.

«Мы, наоборот, теми технологиями, которые мы сейчас освоили, <...> которые на сегодняшний момент в мире присутствуют, <...> готовы делиться с дружественными странами», - заявил российский министр.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что посредством санкций западные страны пытались «смять экономику России с нахрапа», разрушив бизнес-цепочки, отозвав западные компании и заморозив активы, но у них не получилось.

Президент сказал, что экономика выстояла благодаря слаженным действиям правительства, бизнеса и граждан - сначала был стабилизирован финансовый сектор, затем началось насыщение экономики ликвидностью и оборотным капиталом.