Охлаждение российской экономики описали словами «это больно»

В последние семь недель инфляция в России находится на уровне 2,6 процента в годовом выражении, что ниже целевого значения Центробанка. Об этом на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер Александр Новак, передает РБК.

По его словам, необходимо как можно быстрее принимать решения, которые позволят не заморозить экономику, а дадут ей возможность идти вперед, переходить к «нагреву». Сложившуюся ситуацию Новак описал словами «это больно», хотя и признал, что охлаждение позволит вернуть экономику к своему потенциалу.

«Для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать, и, второе — какими темпами снижать», — подчеркнул Новак, подразумевая необходимость адекватного снижения ключевой ставки.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что хотя формально российская экономика еще охлаждается, но по опережающим индикаторам и ощущениям бизнеса она уже находится на грани перехода в рецессию.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что ресурсы, которые позволяли российской экономике расти в предыдущие годы высокими темпами, исчерпаны, поэтому нужно думать о новой модели роста.

Она напомнила, что Россия использовала трудовой ресурс, и теперь сталкивается с рекордным дефицитом кадров, задействовала производственные мощности, наблюдался рекордный бюджетный стимул, израсходована значительная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ), а высокий запас капитала банков позволял проводить ускоренное кредитование.

До этого с заявлением о необходимости смены модели роста экономики выступил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его мнению, нужен шаг вверх, а не вперед.