В Минсельхозе пообещали накормить Россию ягодами

Урожай ягод в России в 2025 году обеспечит внутренние потребности. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в кулуарах ПМЭФ.

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«Да все хорошо, не переживайте, всем всего хватит, всех накормим», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, как в России обстоит дело с урожаем ягод.

До этого агроном и биолог Михаил Воробьев заявил, что похолодание в июне может оказать влияние на урожай, замедлив рост и развитие растений. Эксперт отметил, что уже «на подходе клубника», но из-за погодных условий ягоды созреют на порядка пяти дней позже обычного. Также агроном указал, что на несколько дней замедлится созревание огурцов, помидоров, перцев, а также баклажанов.

В мае министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявляла, что неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в мае, не оказали сильного влияния на урожай в России, в настоящее время все пострадавшие посевы пересеяны. При этом Лут отметила, что черноземные регионы пострадали от непогоды, однако там также все удалось пересеять, свободных от посевов площадей не осталось.