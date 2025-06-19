Набиуллина пообещала добиваться инфляции в 4%

Центробанк планирует понижать ключевую ставку по мере уменьшения инфляции. При этом ставки по банковским вкладам будут оставаться привлекательными для людей. Об этом сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии ПМЭФ.

"Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий", - отметила она.

Инфляционные ожидания тоже будут снижаться, считает Набиуллина. А вот ставки будут выше инфляции и соответственно - привлекательными для людей.