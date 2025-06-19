ЦБ обещал снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции

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ЦБ будет снижать ключевую ставку (сейчас 20%) по мере замедления инфляции в России. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

ЦБ обещал снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции
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«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий. Но ставки (по вкладам) будут оставаться привлекательными», — подчеркнула глава ЦБ, выступая на макроэкономической сессии.

До этого Набиуллина в ходе ПМЭФ-2025 заявила, что ЦБ продолжит последовательно понижать инфляцию до целевого уровня в 4% для того, чтобы сохранить покупательную способность доходов россиян и обеспечить устойчивость планирования.

В прошлом году на ПМЭФ Набиуллина поставила себе задачу вернуть инфляцию к цели в 4% к ПМЭФ-2025. С 2020 года ЦБ не может достичь этого уровня инфляции. Согласно статистике Минэкономразвития РФ, с 3 по 6 июня 2025 года годовая инфляция в России ускорилась с 9,66% до 9,71%.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%.