Предполагаемая дочь российского лидера Владимира Путина Мария Воронцова выступила с речью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Воронцова — член президиума Российской ассоциации содействия науке. В этом году она рассказала участникам мероприятия о достижении нейротехнологий.

По словам ученой, на данный момент специалисты активно работают над «улучшением человека». Она также подчеркнула, что вскоре нейротехнологии будут считаться обыденностью в жизни.

Прогресс поможет улучшить функции головного мозга и в целом оздоровить человеческий организм.

— И меня волнует, насколько отупеют дети, если ребенку дать возможность закачивать информацию в голову. Мы воочию видим апатию молодого поколения, перегруженного цифровым контентом. Студенты недосыпают, отказываются от личного анализа, — цитирует слова Воронцовой StarHit.ru.

В рамках форума сам президент России впервые упомянул о своей внучке, отметив, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина.