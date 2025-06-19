Европа сама себе «отрезала ногу», отказавшись от российской энергии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, европейцы попали в жуткую ситуацию, так как благополучие и спокойствие Европы держалось на дешёвой безопасности от США и недорогой российской энергии.

«Сейчас это всё вдруг пропало, причем если безопасность от Америки сами американцы её забрали, то здесь они сами себе отрезали ногу... Здравой логикой это объяснить невозможно, но это факт», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европа навсегда «перекроет кран» российскому газу.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении бороться против планов ЕК по отказу от газа из России.