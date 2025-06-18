На ПМЭФ заявили о смене эпох в мировой экономике

Мировая экономика переживает трансформацию, требующую выработки принципиально новых стратегий развития.

© Российская Газета

Об этом заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов на сессии "Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Сегодня происходит, по нашему мнению, смена эпох, глобальное изменение модели развития. Очень многие говорят о том, что старая модель перестала работать", - подчеркнул Титов, отметив масштаб происходящих изменений.

По его словам, основная проблема заключается в том, что глобализация не выполнила своих обещаний.

"Происходит экономический раскол. Вся логика движения была в том, чтобы выровнять экономическое развитие в мире. Эти обещания не выполнены. Более того, сегодня идет процесс в другую сторону", - считает эксперт.

Ключевым фактором будущих изменений станут новые технологии, полагает Титов.

"Сегодня мы стоим на пороге больших изменений. Даже внедрение интернета было менее важно для развития общества, чем сегодняшний искусственный интеллект", - заявил он.

Эксперт прогнозирует формирование принципиально новой экономической модели. По его словам, новые технологии позволят создать "экономику спроса", где "спрос во многом, может быть, будет диктовать предложение".

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил влияние глобальных вызовов на бизнес.

"К глобальным вызовам, которые сегодня оказывают наибольшее влияние, относится неустойчивость глобальной финансовой системы", - заявил он, подчеркнув особые трудности с трансграничными платежами для российских компаний в последние годы.

В то же время Шохин отметил адаптивность российского предпринимательства.