В России стартовал ПМЭФ-2025: самые яркие фото

Александр Котлеткин
Slide 1 of 23
Робота по имени Володя представили на ПМЭФ
1/19
Робота по имени Володя представили на ПМЭФ 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Игрушки Лабубу с лицами российских политиков на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
2/19
Игрушки Лабубу с лицами российских политиков на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Полина Богомолова/ТАСС
Артист в костюме Шляпника из сказки "Приключения Алисы в Стране чудес" на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
3/19
Артист в костюме Шляпника из сказки "Приключения Алисы в Стране чудес" на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа.
4/19
Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа. 
© Илья Питалев/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
5/19
Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Петр Ковалев/ТАСС
Стенд Смоленска во время XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
6/19
Стенд Смоленска во время XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума у стенда Альфа-банка на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
7/19
Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума у стенда Альфа-банка на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Петр Ковалев/ТАСС
Участница XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
8/19
Участница XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Петр Ковалев/ТАСС
Симулятор будущей ВСМ на стенде РЖД
9/19
Симулятор будущей ВСМ на стенде РЖД 
© Илья Питалев/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участница XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
10/19
Участница XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Петр Ковалев/TACC
Участник XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
11/19
Участник XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
12/19
Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Александр Вильф/РИА Новости
Робот-шахматист на стенде Челябинской области на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
13/19
Робот-шахматист на стенде Челябинской области на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Стенд Республики Башкортостан на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
14/19
Стенд Республики Башкортостан на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Александр Вильф/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участник XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
15/19
Участник XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© /РИА Новости
Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума у стенда "Выбирай российское".
16/19
Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума у стенда "Выбирай российское".  
© Илья Питалев/РИА Новости
Участницы XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
17/19
Участницы XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Илья Питалев/РИА Новости
Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
18/19
Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Участницы XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
19/19
Участницы XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". 
© Александр Вильф/РИА Новости

В России стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

Как рассказал ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков, на текущий момент организаторы ожидают в Санкт-Петербурге более 20 тысяч гостей из 140 стран мира. Деловая программа ПМЭФ включает такие важные темы, как "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".

Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности.

Выступление президента России Владимира Путина состоится 20 июня, сообщает РИА Новости.

Самые яркие кадры первого дня ПМЭФ – в галерее "Рамблера".