В настоящее время наблюдается тенденция к более быстрому снижению уровня инфляции в России, чем предполагалось в предыдущем прогнозе Минэкономразвития. При этом снижение инфляции носит устойчивый характер, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников, передает РИА Новости.

По словам Решетникова, сейчас Россия идет ниже той траектории, которую закладывали в прогноз (7,6%). То, что инфляция устойчивая, показывают цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель, подчеркнул он. Решетников отметил, что прогноз будет уточнен ведомством в августе.

Также он высказался о дальнейшей динамике курса рубля. По словам Решетникова, она будет зависеть от решений Банка России. Крепкий рубль является следствием недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой денежно-кредитной политики, уточнил министр.

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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что фундаментальным фактором укрепления рубля стала жесткая ДКП.