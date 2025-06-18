Артемий Лебедев модерировал сессию на ПМЭФ

В Санкт-Петербурге 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который продлится до 21 июня. В первый день там работал блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

© Вечерняя Москва

На форуме он провел сессию «Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы», сообщает «Петербургский дневник».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 20 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Сам форум пройдет с 18 по 21 июня в Северной столице. Кроме того, глава государства намерен провести встречу с представителями ведущих мировых информационных агентств.

Посетителям ПМЭФ за 6,5 тысячи рублей предлагают на выбор отведать радужную форель шеф-посола с кремом из жареного сельдерея, щучьей икрой и маслом горного тархуна, салат с ростбифом, хрустящими баклажанами и пармезаном, бульон из фермерской говядины с сыром тофу с мясным расстегаем, суп из чечевицы с командорским кальмаром гриль, филе семги с фисташками, спаржей гриль и печеной свеклой.