Эксперт предупредила россиян о значительном росте цен на пиво к 2026 году

Эксперты прогнозируют, что к 2026 году россиян ожидает резкое увеличение цен на пиво.

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По оценке экономиста Татьяны Федоровой, к весне 2026 года стоимость пива в России вырастет на 10–20%.

Татьяна Федорова объясняет, что рост цен будет обусловлен увеличением тарифов на электроэнергию и газ, а также нехваткой специалистов в передовых отраслях.

Ожидается, что потребители переключатся на более крепкий алкоголь или выберут пиво от производителей с более доступными ценами.

Федорова прогнозирует, что импортное пиво может подорожать на 18–20% в 2026 году, а крафтовое – на 15–20%.

Эксперт отмечает, что с марта 2025 года цены на пиво в российских магазинах уже выросли на 10–13%. Летом спрос также увеличился: на 10% – на российское пиво, на 15% – на крафтовое и на 20% – на импортное.

В настоящее время средняя цена за бутылку отечественного пива объемом 0,5 литра составляет 75–90 рублей, а импортного – 120–130 рублей, пишет "Газета.ru".