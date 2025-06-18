Ряд полезных ископаемых в России могут стать дефицитными

В перспективе в России не будет недостатка в некоторых видах сырья, но появятся новые проблемы с поставками цинка, свинца, олова и других полезных ископаемых. Об этом заявил глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов в ходе конференции «Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче минерального сырья за устойчивое развитие глобальной экономики», проходящей в рамках ПМЭФ, передает агентство «Прайм».

Поскольку разведка и освоение месторождения — это длительный процесс, государству необходимо иметь представление о том, какие виды полезных ископаемых и где будут востребованы в ближайшие 10–15 лет, сообщил глава ведомства. Казанов подчеркнул, что в настоящее время проводится анализ с привлечением специалистов Минпромторга и внутренних аналитических ресурсов Роснедр.

«Мы примерно уже понимаем, что часть видов сырья, которые сейчас являются дефицитными, дефицитными в следующее десятилетие быть перестанет, но возникнут новые дефициты», — отметил Казанов.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что предприятия в сфере добычи полезных ископаемых в Удмуртии закончили первый квартал с 5,4 млрд руб. убытков. Год назад они получили чистую прибыль 17,6 млрд руб. Представители региональных компаний-поставщиков оборудования для нефтегазодобычи связали результат с падением цен на нефть и последовавшем сокращением добычи.