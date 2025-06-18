Стартовала деловая программа Петербургского международного экономического форума

Деловую программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18 июня открыла сессия «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам открытого диалога Национального центра «Россия». Об этом сообщила пресс-служба НЦ «Россия».

Модератором мероприятия выступил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Cессия легла в основу деловой программы ПМЭФ-2025, добавили в Национальном центре «Россия».

Максим Орешкин отметил, что в 2025 году ПМЭФ проходит на фоне заметных событий в мире, и этой повестке на форуме будет уделено много времени. Недопустимо забывать, какие долгосрочные тренды и вызовы привели к текущей ситуации, и какие тенденции являются базовыми и определяющими, подчеркнул заместитель руководителя администрации президента.

«Важно вести открытый диалог о том, как нам строить мир будущего, как формировать новую платформу глобального роста. В каких странах будет этот глобальный рост, на каких технологиях он будет построен, на каких принципах и культурном коде. Наша с вами задача, чтобы движение вперед было во благо человека во всех странах, которые, как и Россия, работают над будущим. Именно через открытый диалог строится наше будущее и его понимание», — выделил Максим Орешкин.

В дискуссии приняли участие эксперты международного уровня из России, Камеруна, Испании, Азербайджана и Канады, а также авторы лучших эссе Открытого диалога. Спикеры обсудили изменение мирового порядка, потенциал Африки и актуальные тренды будущего экономики, среди которых демографические изменения и внедрение прорывных технологий.

Также на сессии было озвучено мнение, что сегодня страны глобального большинства меняют реальность — формируется более гибкий и многополярный мировой порядок. Бизнес же перестал быть только генератором прибыли и активно участвует в социальных преобразованиях.

Кроме того, в рамках сессии участники обсудили доклад по итогам Открытого диалога, подготовленный Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим». Выводы сессии «Формируя новую платформу глобального роста» стали основой для последующей деловой программы ПМЭФ-2025.