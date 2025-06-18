Стало известно о росте поставок российского угля за рубеж

В январе-мае 2025 года экспорт угля из России перешел к росту вопреки неблагоприятной конъюнктуре рынка. Об этом пишут «Ведомости», в материале которых такую динамику назвали неожиданной.

Согласно данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), на которые ссылаются журналисты, в целом поставки угля за рубеж увеличились на 1 процент в годовом выражении до 81,3 миллиона тонн. Экспорт в Китай вырос на 14 процентов, до 43 миллионов тонн, а в Индию — снизился сразу на 60 процентов, до 7,8 миллиона тонн. В полтора раза российский бизнес нарастил поставки в Японию и Южную Корею (до 6,9 миллиона тонн) и Турцию (до 7,9 миллиона). На остальных направлениях, на которые приходится гораздо меньшая доля закупок, продажи снизились на 5 процентов.

Как стало известно из обзора ЦДИ, в мае общий объем вывоза угля из РФ вырос на 4 процента, до 18,6 миллиона тонн.

Рост экспорта обусловлен гибкой ценовой политикой угольных компаний и частичным удешевлением логистики, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, подчеркнувший, что текущая тенденция носит неустойчивый характер, поскольку Китай может сократить спрос, а железнодорожная инфраструктура в России по-прежнему перегружена. Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в свою очередь указал, что развитие трейдинговых схем позволяет российским компаниям обходить санкционные барьеры и наращивать поставки, хотя и снижает маржу экспорта.

Как ранее признали власти, отечественная угольная отрасль находится в тяжелой ситуации, связанной, в частности, с рекордными убытками экспортеров на фоне низких цен. В апреле их очередное падение привело к сокращению стоимости угля с поставками через Дальний Восток почти на четверть.

Как писали «Ведомости» в конце мая, глава государства одобрил предложенный правительством пакет мер поддержки российских угольщиков, согласно которому компаниям, перечень которых сформируют Минэнерго и комиссия кабмина, будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния. Организации из Сибири также получат поддержку в виде скидки в 12,8 процента от тарифа РЖД на экспортные перевозки в порты северо-запада и юга России.