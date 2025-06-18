Калужская область на ПМЭФ положила в инвестпортфель первое соглашение

Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой приступила к работе на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году у Калужской области новые стенд.

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«Он отражает Калужскую область. Многогранную как бриллиант. 10 граней, достижения, новые возможности и новая сила. Промышленность, творчество, наука. В каждой грани — направления и программы подготовки кадров, лучших мастеров своего дела», — похвалил стенд губернатор.

Ранее Владислав Шапша сообщил, что программа-минимум для Калужской области на ПМЭФ — 16 инвестиционных соглашений. Первое уже заключено — с ООО «Клевер». Она будет производить на Боровской площадке особой экономической зоны «Калуга» поддоны, контейнеры и другую тару. По словам губернатора, эта продукция, по многим параметрам превосходящая аналоги, позволит улучшить логистику сельскохозяйственных и промышленных товаров. Запуск производства должен состояться уже в этом году.