На ПМЭФ прошел дебют Lada Aura для такси

На Петербургском экономическом форуме АвтоВАЗ представил стретч-седан Lada Aura в модификации для такси.

На стенде представлен автомобиль в белом цвете с жёлтой полосой по подоконной линии и "шашечками" на передних и задних крыльях.

Lada Aura построена на удлинённой на 250 мм платформе Vesta. Дополнительное пространство было использовано для увеличения задней части салона, благодаря чему значительно возрос комфорт пассажиров. Автомобиль оснащается 122-сильным двигателем 1,8 литра и вариатором. В будущем у бизнес-седана может появиться битопливная версия Aura CNG.

"Аура" участвует в госзакупках и доступна для приобретения честным лицам. Модель представлена в двух комплектациях стоимостью от 2,6 млн рублей. В настоящее время на покупку авто действуют особые предложения - скидки достигают 550 тысяч рублей.