Страны Европы могут попытаться установить предельную стоимость нефти из России на уровне 45 долларов за баррель. Это может вызвать серьезные экономические изменения в глобальном масштабе, но многое будет зависеть от обстановки на Ближнем Востоке, заявил в беседе с РИА Новости американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг.

Остлинг предположил, что Европа попытается «сделать то, что задумала». Однако, по его словам, есть факторы, находящиеся вне контроля. Речь идет об Иране, отметил инвестор. Остается понять, нанесет ли Израиль удар по иранской инфраструктуре обогащения урана и разработки ядерного оружия, каковы будут региональные и глобальные последствия, добавил специалист.

Также пока неизвестно, поддержит ли США Израиль и ЕС в их санкциях, как отреагируют страны ОПЕК на Ближнем Востоке, если Израиль это сделает, а Иран ответит сотнями баллистических ракет по базам США и Израиля, подчеркнул Остлинг.

Он пояснил, что эти аспекты будут формировать «истинную стоимость» нефти и именно они будут оказывать воздействие на размер предложения.

Ранее турецкая проправительственная газета Hürriyet сообщила, что стоимость нефти может достичь 130 долларов за баррель, если Иран решит перекрыть Ормузский пролив.