Орешкин спрогнозировал глобальную децентрализацию экономики будущего

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин выразил мнение, что экономику ждёт в будущем глобальная децентрализация.

Об этом он сказал в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Не будет единого центра, мы видим, как децентрализуются финансы. Поэтому тренд на глобальную децентрализацию, отсутствие единой мировой столицы — то, что ожидает экономику будущего», — цитирует его ТАСС.

Ранее Орешкин на сессии ПМЭФ «Формируя новую платформу глобального роста», организованной Национальным центром «Россия», заявил, что агрессивный капитализм Запада привёл к политической нестабильности в мире