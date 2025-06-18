«Путина не рискнули»: игрушки Лабубу с лицами Лаврова и Пескова показали на ПМЭФ

Представитель фонда Росконгресс в среду, 18 июня, показала на Петербургском международном экономическим форуме (ПМЭФ) стилизованные игрушки Лабубу с лицами известных российских чиновников, в том числе председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллинной, главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой.

— Нет, (сделать куклу с лицом президента России — прим. «ВМ») Путина не рискнули, — передает слова представителя Росконгресса Telgeram-канал News.ru.

Недавно мошенники начали использовать эти игрушки для кражи Telegram-аккаунтов. Боты в мессенджере предлагают получить подарок в виде игрушки за отзыв или якобы проводят розыгрыши.

Откуда появился этот зверь и как он превратился в новый тренд, выясняла «Вечерняя Москва». Также «ВМ» узнавала у стилиста, портят ли они образ человека или все же являются стильным дополнением.