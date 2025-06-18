Словакия заявила об угрозе многомиллиардного штрафа при отказе от газа из России

Словацкая компания SPP указала на угрозу многомиллиардных штрафов при досрочном разрыве контрактов с Газпромом и росте цен на газ.

В сообщении на сайте компании отметили, что прекращение импорта российского газа по решению Еврокомиссии может привести к оплате невыбранных объемов топлива по принципу take-or-pay. По расчетам SPP, сумма санкций со стороны Газпрома может достигнуть 16 млрд евро при действующих ценах.

SPP выразила несогласие с планом Еврокомиссии о полном отказе от импорта российских энергоносителей. Представители компании считают, что такое политическое решение не сопровождается достаточными юридическими и финансовыми расчетами, а его реализация может негативно повлиять на конкурентоспособность бизнеса Евросоюза, а также нарушить свободный рынок энергоресурсов.

«Значительное увеличение стоимости газа и транспортировки приведет к существенным расходам для словацких потребителей», – говорится в заявлении SPP.

По их данным, в случае замены российского газа альтернативными поставками дополнительные затраты для страны составят от 287 до 428 млн евро ежегодно. Также отмечается, что не все альтернативные маршруты способны обеспечить необходимый объем энергоресурсов для региона, что ставит под угрозу энергетическую безопасность Центральной и Восточной Европы.

Накануне Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта российского газа после окончания конфликта на Украине.

Ранее в Люксембурге Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей, настаивая на длительном обсуждении.

5 июня словацкие депутаты приняли постановление, запрещающее членам правительства поддерживать новые антироссийские санкции в международных организациях.