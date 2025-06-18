На ПМЭФ представили автомобили TANK 700 и WEY80

Китайский бренд TANK на своем стенде на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представил автомобили TANK 700 и WEY 80, передает корреспондент ТАСС.

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Ранее Фонд Росконгресс - организатор форума и премиальный бренд TANK, принадлежащий концерну GWM, достигли соглашения о сотрудничестве, в рамках которого TANK станет официальным автомобилем ПМЭФ 2025 года.

В рамках соглашения фонд Росконгресс получит парк автомобилей, включая рамные внедорожники TANK 300, TANK 500 и флагманскую модель TANK 700, а также гибридные кроссовер WEY 07 и минивэн WEY 80. Эти машины будут задействованы в перевозке гостей и участников форума.

TANK - бренд концерна Great Wall Motor, производящий внедорожники премиум-сегмента. Линейка включает городские и рамные модели. Автомобили позиционируются как универсальные - для повседневной эксплуатации и активного отдыха.

О форуме

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.