Стоимость яиц в России упала в четыре раза

Цены на яйца в России снизилась почти в четыре раза. В отдельных магазинах стоимость десятка яиц не превышает 35 рублей.

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В России цена на яйца упала почти в четыре раза. В некоторых торговых точках плата за десяток яиц теперь составляет всего 32 рубля.

Эксперты предполагают, что подобные показатели напрямую зависят от резкого спада спроса на данный продукт.

Уточняется, что организации, которые занимаются поставкой товаров, были вынуждены уменьшить расценки, чтобы сохранить свою деятельность. Отмечается, что в отдельных ситуациях цена за переработку яиц может быть значительно выше. Об этом проинформировал Telegram-канал Shot Проверка.

Сообщается, что информацию о снижении стоимости продукта питания подтвердили в Россельхознадзоре и Ассоциации экспертов рынка ритейла.