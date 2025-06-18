Радужная форель, чечевичный суп и вино: стало известно меню для гостей ПМЭФ-2025

Посетителям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предлагают на выбор отведать радужную форель шеф-посола с кремом из жареного сельдерея, щучьей икрой и маслом горного тархуна, салат с ростбифом, хрустящими баклажанами и пармезаном, бульон из фермерской говядины с сыром тофу с мясным расстегаем, суп из чечевицы с командорским кальмаром гриль, филе семги с фисташками, спаржей гриль и печеной свеклой.

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Из напитков гости и участники мероприятия могут выбрать воду, морс, пиво и вино. Полное меню в среду, 18 июня, опубликовал Telegram-канал RT.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 20 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Сам форум пройдет с 18 по 21 июня в Северной столице. Кроме того, глава государства намерен провести встречу с представителями ведущих мировых информационных агентств.

Недавно в Сети также появилась информация о том, что компании из США примут участие в форуме. Хотя после 2021 года присутствие американских фирм в мероприятии сократилось, представители деловых кругов зарубежной страны все же продолжают посещать ПМЭФ.