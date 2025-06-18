В Петербурге стартовал ПМЭФ

В Петербурге началась работа Петербургского международного экономического форума, с восьми утра участники и журналисты собираются на его площадке.

Участники и представители СМИ начали прибывать на площадку ЭКСПО-форума, формируя небольшие очереди на пункте досмотра автомобилей, где личный транспорт и шаттлы проверяют сотрудники силовых структур, а вещи пассажиров – кинологи с собаками, передает РИА «Новости».

Для тех, кто пользуется шаттлами, при посадке требуется предъявлять бейджи. Второй контрольный пункт расположен непосредственно перед входом на территорию форума, где прохождение проверки занимает немного больше времени. В районе проведения ПМЭФ у некоторых операторов фиксируются перебои со связью.

На стендах крупнейших участников мероприятия можно было увидеть воинственных атлантов – один из знаменитых символов города. Фигуры атлантов украсили пространства «Газпрома» и Челябинской области.

Особое внимание привлек стенд Башкирии с огромным медовым титаном, вокруг которого были размещены двигающиеся пчелы. Представители форума отметили, что экспозиции ПСБ и «Билайна» созданы с эффектом парения, что усилило визуальное восприятие их стендов.

Выставочное пространство насыщено цифровыми элементами: на площадке использовались светящиеся панели и огромные экраны. В то же время некоторые компании, такие как Альфа-банк, сделали акцент на традиционных ценностях и организовали книжную инсталляцию, где гости получили бумажные книги о технологиях.

Компания «Уралхим» продолжила традиции и оформила цветочное панно, представляющее орден «Победы», что стало популярным объектом для фотографий у посетителей форума.

Форум проходит с 18 по 21 июня. Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.