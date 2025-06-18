На ПМЭФ представили симулятор будущей ВСМ

На мультимедийной платформе также представлены основные параметры проекта. Как сообщили на стенде, запуск движения ВСМ планируется в 2028 году, а ежегодный пассажиропоток по маршруту может достичь 25,6 млн человек.

К строительству магистрали планируется привлечь до 40 тыс. специалистов. Проект предполагает полную интеграцию с существующей транспортной инфраструктурой двух столиц и регионов, через которые пройдет маршрут.

Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург — один из ключевых инфраструктурных проектов России. Протяженность магистрали составит около 680 км, время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут. ВСМ создается для повышения мобильности населения и разгрузки существующих направлений. Реализация проекта координируется с планами по модернизации вокзалов, строительству пересадочных узлов и развитию городской транспортной сети.