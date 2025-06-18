РФПИ подпишет на ПМЭФ-2025 более 10 соглашений с зарубежными партнерами

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 10 соглашений с зарубежными партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и ряда других стран. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава фонда Кирилл Дмитриев.

"На ПМЭФ-2025 РФПИ будет заключать новые соглашения и расширять партнерства: ожидается подписание более 10 соглашений с российскими и зарубежными партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и ряда других стран. Проекты охватят широкий спектр сфер: транспортную инфраструктуру, медицину, высокие технологии, электронную торговлю, промышленность, производство продуктов питания, фармацевтику и образование", - написал он.

Дмитриев отметил, что будет проведено более 10 встреч с партнерами фонда из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Катара, Индии, Вьетнама, Индонезии, ЮАР, Бахрейна и других стран.

"РФПИ последовательно выступает за взаимовыгодное сотрудничество и "наведение мостов" с партнерами, открытыми к честному и равноправному взаимодействию. Видим устойчивый интерес иностранных инвесторов к российскому рынку. Особенно активны государства Глобального Юга", - указал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будут работать тематические зоны "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.