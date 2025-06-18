Названо место России в "индексе пикника"

Стоимость минимального набора для пикника на природе оказалась одной из самых доступных среди крупнейших экономик мира в России – дешевле только в Индонезии и Китае, где этот набор оценили в 9,1 и 12 долларов соответственно.

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Россия вошла в тройку стран с самой низкой стоимостью набора для пикника среди крупнейших экономик мира, подсчитало РИА Новости.

Специалисты проанализировали открытые данные по ценам на основные товары: хлеб, сыр, ветчина, яблоки, вода и плед. В среднем по странам G20 такой комплект обойдется в 19,8 доллара.

Самая доступная цена на набор для пикника зафиксирована в Индонезии – 9,1 доллара, на втором месте оказался Китай – 12 долларов. Россия замыкает тройку лидеров с показателем в 14,8 доллара.

Эксперты отметили, что еще в пяти странах G20 – ЮАР, Индии, Бразилии, Мексике и Турции – стоимость набора также ниже средней по группе.

В других странах G20, таких как Франция, Аргентина, Саудовская Аравия, Италия, Япония, Австралия и Германия, цены варьируются от 20,6 до 23,3 доллара. Самые дорогие пикники оказались в США, Южной Корее и Канаде – от 25,4 до 27,3 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, среднестатистическим ценителем шашлыка признали мужчину в возрасте 30–40 лет из Северо-Западного федерального округа, который предпочитает делать покупки по субботам. В этом году выезд на пикник с шашлыками для компании из четырех человек обойдется почти в 4 тыс. рублей, причем большую часть расходов составляют мясо и сопутствующие товары.