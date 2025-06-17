Цены на нефть выросли из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля

Цена на нефть марки Brent выросла почти на пять процентов из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Мировые цены на нефть вновь подскочили 17 июня в связи с ситуацией вокруг взаимных ракетных обстрелов Израиля и Ирана, в которую во вторник активно вмешался и президент США Дональд Трамп.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.