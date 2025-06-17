Россельхознадзор сообщил о планах запретить ввоз цветов из Армении

Речь идёт о партиях с фитосанитарными сертификатами республики. Поставки могут остановить с 27 июня из-за постоянных нарушений требований России и ЕврАзЭС и отсутствия реакции Еревана, отметили в ведомстве.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, Москва ставит под сомнение достоверность информации в сертификатах о происхождении цветочной продукции. Причем в 2025 году поток срезанных цветов в сопровождении документов, выданных Арменией, увеличился.

В ходе контроля в 18 случаях был обнаружен карантинный объект - западный цветочный (калифорнийский) трипс. Информация о принятых мерах до настоящего времени в адрес Россельхознадзора не представлена.